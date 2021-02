LEGO Master werkt Lakenhallen af

Corneel Clarys, de Ieperse LEGO Master, heeft gisteren zijn Lakenhallen en Belforttoren afgewerkt. Het volledig werkstuk van Lego-blokjes staat nu in de inkomhal van het Yper Museum (in de Lakenhallen).

De LEGO Master reconstrueerde de Lakenhallen en de Belforttoren tot in de kleinste details met dit indrukwekkende bouwwerk. Het is 2,40 meter hoog en 1,70 meter breed. Er zijn zo'n 80.000 legoblokjes in verwerkt.

1000 uur

Corneel had het aanvankelijk onderschat. Uiteindelijk heeft hij er in bijna vijf maanden tijd zo'n kleine 1000 uur aan gewerkt. De Lego-Lakenhallen blijven nu tot eind dit jaar te bewonderen in de inkomhal van het Yper Museum. Wat er daarna mee zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

“Al snel bleek dat dit project groter zou uitpakken dan eerst gedacht", getuigt Clarys. "Je start met een digitale tekening op de computer. Pas tijdens het bouwen zelf, leer je de omvang ervan kennen.

Titanenwerk

"Het bleek een titanenwerk waar ik uiteindelijk bijna vijf maanden aan bezig ben geweest. Niet elke dag maar het vulde toch wel ieder streepje vrije tijd die ik had. Ik wilde dit perfect uitwerken.”

De Ieperling speelde met het idee sinds de tijdelijke expo herSTELLINGEN, die in het teken stond van de wederopbouw ven Ieper. Deze tentoonstelling maakt deel uit van het grote Feniks2020-project in de hele Westhoek. Dat project verwijst naar de periode na WOI toen de streek 'uit zijn as herrees'. Honderden mensen kwamen Clarys toen aanmoedigen.