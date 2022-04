Legobouwer Giovanni in de running voor master bouwer Lego in Brussel

Fervent legobouwer Giovanni Seynhaeve uit Izegem bouwt nu ook het Kasteel Wolvenhof uit zijn gemeente na. Hij is er al een dik jaar aan bezig. Een ideale voorbereiding voor de sollicitatie voor master bouwer in het nieuwe Lego belevingscenter in Brussel.

Giovanni bouwde eerder ook al Eperon d'Or na, het schoenenmuseum in Izegem. Dat deed hij zonder plan, enkel op basis van foto's. Zaterdag neemt Giovanni deel aan de selecties voor de job van master bouwer in het nieuwe Lego belevingscenter voor kinderen in Brussel. Na drie gespreksrondes zijn er nog tien kandidaten. Over de opdrachten morgen, weet hij nog maar weinig.

Meteen na de wedstrijd zal een jury beslissen wie vanaf de zomer aan de slag kan. Het zou alvast een grote verandering zijn voor Giovanni: hij zou van zijn passie zijn beroep kunnen maken. Nu is hij nog aan de slag als huishoudhulp. Zoals je ziet op de foto is Giovanni alvast heel nauwkeurig bij het ordenen van zijn blokjes.