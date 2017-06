Leiden vijvers Adinkerke naar spoor bende van Nijvel?

Speurders in het onderzoek naar de Bende van Nijvel starten binnenkort dregwerken in vijvers in Adinkerke.

Dat schrijven De Morgen, Het Laatste Nieuws en Le Soir. Volgens een tipgever werden daar kort na de laatste raid op het Delhaize-warenhuis in Aalst, 31 jaar geleden, wapens gedumpt.

De Bende van Nijvel maakte tussen 1982 en 1985 liefst 28 doden tijdens 17 overvallen. Volgens bronnen belandde de informatie over de wapens van ene Patrick Pilarski -die al tien jaar geen teken van leven meer geeft- in 2006 bij het gerecht, maar werd ze nooit grondig onderzocht. Wat er ook van zij, het is maar de vraag of de zoektocht in de vijvers nog iets kan opleveren. Als de wapens er al liggen en gevonden worden, dan zal nog moeten blijken of ze nog iets bruikbaars opleveren voor het onderzoek.