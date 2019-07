Leidingwater in Lo kleurt bruin

In Lo hebben verschillende inwoners van de Hogebrugstraat, de Weststraat en de Breydelstraat al verschillende jaren last van vuil leidingwater.

Gasthof De Zwaan vlakbij de Markt plaatste verschillende filters, wat erg duur is. Het vervuilde water zorgt ook voor schade aan verschillende toestellen.

Oorzaak is de oude leiding in gietijzer waar door de jaren heen bezinksel ligt op de bodem. Bij wijzigingen wordt dat omgewoeld en kleurt het water bruin. De leidingen moeten vervangen worden maar de straat openbreken is niet eenvoudig omdat het om een beschermd dorpsgezicht gaat. Vandaag heeft De Watergroep werken uitgevoerd die ervoor moeten zorgen dat het probleem voor een groot stuk is opgelost.