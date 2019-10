Leiedal behoudt 1 ha woonuitbreidingsgebied als open ruimte

Algemeen directeur Filip Vanhaverbeke: “Leiedal kocht het stukje woonuitbreidingsgebied in de jaren 80 aan. Woonuitbreidingsgebieden kunnen gezien worden als reservegebieden voor wonen. Volgens toekomstprognoses is het aansnijden van die gebieden in onze regio niet overal nodig. Vandaar dat we dit gebied in samenspraak met het gemeentebestuur van Zwevegem niet voor wonen maar als open ruimte wensen te behouden.”

Wie een concreet idee heeft wat er met deze open ruimte kan gebeuren, mag een projectvoorstel indienen via de website van Leiedal.