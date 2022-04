Leiedal zoekt private partner voor grootschalig project in centrum Kortrijk

De Intercommunale Leiedal heeft enkele leegstaande panden en gronden in het centrum van Kortrijk aangekocht voor haar project Rijselsestraat-Graanmarkt. Ze is nu op zoek naar een private partner.

In 2019 en 2020 kocht Leiedal al enkele panden aan in de Rijselsestraat en Jan Persijnstraat. Onder meer het Textielhuis hoort daarbij. In 2021 werden nog meer panden in de Jan Persijnstraat gekocht. Door die aankoop, vormt het projectgebied nu een geheel van 30 are.

Op het terrein moet een groot multifunctioneel binnenstedelijk project komen, met het accent op wonen, werken en recreatie. Leiedal wil daarvoor samenwerken met een private partner en doet dan ook een oproep voor een publiek-private samenwerking (pps).