Leiewerken in Menen van start

Op dit moment wordt in een aantal onteigende woningne asbest verwijderd.

Nieuwe, open brug

Zoals bekend wordt de huidige brug in de Rijselstraat vervangen door een nieuwe, open brug. Tegelijk wordt een bocht in de vaarweg rechtgetrokken. Vooraleer die werken in het centrum van Menen kunnen starten, moeten alle verworven panden gesloopt worden. De eigenlijke Leiewerken in het centrum starten ten vroegste in de lente van 2022. Ter hoogte van het Barakkenpark komt een nieuwe fiets- en voetgangersbrug.

Die werken zullen ongeveer anderhalf jaar duren.

