Leif West-Vlaanderen bestaat exact 5 jaar. Leif is een Levenseinde-informatieforum waar je terecht kan met vragen over patiëntenrechten, palliatieve zorg, orgaandonatie en euthanasie.

De voorbije 5 jaar bereikte Leif West-Vlaanderen 10.000 mensen. Het hoofdkantoor vind je in Brugge, maar ondertussen zijn er ook Leifpunten in Kortrijk, Oostende en Roeselare. En er zijn zitdagen gespreid over de hele provincie, van Izegem over Heuvelland tot Veurne.

Lees ook: