Kemmel is op pinkstermaandag traditioneel de verzamelplaats voor de grootste lekkerbekken want je kan er lekkernijen vanuit heel Vlaanderen proeven op de Zoetemarkt.

De Taarteklaais, de bakkersfanfare uit Dikkebus, bliezen de Zoetemarkt op de Dries in Kemmel officieel op gang. Fijnproevers kwamen er aan hun trekken. Wat denkt u van Kreketaart uit Kortemark? Of een stuk Tabaknaaistertaart uit Wervik? Tientallen kraampjes lieten hun zoetigheden zien en proeven. De Zoetemarkt in Kemmel kent een lange traditie. De eerste keer was tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog.