Lendelede straks Fietsgemeente van het Jaar?

20.000 mensen beoordeelden het fietsbeleid in hun gemeente in heel Vlaanderen. Lendelede behaalde één van de hoogste scores in haar categorie, steden en gemeenten tot 20.000 inwoners.

Het rapport

Met 79,5 op 100 haalt Lendelede een behoorlijk rapport, het is ook tien punten meer dan het jaar daarvoor. Comfortabel fietsen of een behoorlijke infrastructuur voor oudere fietsers haalt de minste score in Lendelede, net als het onderhoud van de fietspaden. Ook het ernstig nemen van gevaarlijke situaties, of het duidelijk communiceren van fietsroutes zou wel nog beter moeten kunnen, staat in het rapport.

Op 31 mei weet Lendelede of ze de titel binnenhalen. De gemeente neemt het op tegen Peer en Zutendaal.