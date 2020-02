Lendeleedse illustrator werkt voor grootste hiphopsterren

De illustrator, die intussen in Gent woont, mocht afgelopen zondag de cultuurprijs in ontvangst in zijn geboortestad Lendelede. En daar is hij best wel trots op. Alles begon met een illustratie op instagram. Ondertussen is zijn artiestennaam ‘Rhymezlikedimes’ al bekend in het wereldje en heeft hij al samengewerkt met Bruno Mars en Anderson Paak.

Robin slaagt er in om zijn passie voor muziek en design te combineren, maar hij werkt niet alleen voor de muziekindustrie. Ook een animatie voor het sportmerk Nike is van zijn hand.