Lenteweer lokt volk naar zee maar niet overal een overrompeling

Prachtig weer vandaag met temperaturen tot 22 graden aan zee. Dat zorgde wel voor wat volk, maar een overrompeling was het bijvoorbeeld niet in Blankenberge . Ondanks het feit dat de Franstaligen nog vakantie hebben. Oostende dan weer is wel tevreden.

In de plaats van de traditionele paasvakantie hebben de Walen nu vakantie in mei. En de reacties hierop in Blankenberge zijn gemengd.

"Tot 20% meer bezetting"

In Oostende zien de hotels hun bezetting tot 20% stijgen dankzij de nieuwe Waalse meivakantie en het mooie weer.

"Tijdens de Vlaamse paasvakantie zagen de Oostendse hotels een kleine terugval van Waalse bezoekers", zegt de Stad Oostende.

"Deze werd echter grotendeels gecompenseerd door een stijging van Vlaamse en internationale bezoekers, waardoor de bezettingsgraad tijdens de paasvakantie quasi stabiel bleef. Dankzij acties als het populaire street art festival The Crystal Ship is de paasvakantie al meerdere jaren een voltreffer in de Stad aan Zee."

Meer spreiding en seizoensverbreding

Het effect van de opgesplitste vakanties is voor Oostende dus zeker gunstig, laat de stad weten.

"Er wordt door de Stad aan Zee altijd sterk ingezet op spreiding en dit voorjaar pakt Toerisme Oostende vzw ook uit met een grote online campagne in Wallonië. Tv-presentatrice Sandrine Corman toont samen met haar gezin verschillende activiteiten voor families met kinderen in Oostende."

Burgemeester Bart Tommelein is zeer tevreden met deze tendens: “We investeren toeristisch sowieso al in Franstalig België, via sociale media en een nieuwsbrief die een ruim aantal Oostende-fans bereikt. Dit versterken we nu met doelgerichte campagnes in aanloop naar de vakanties om dit positieve verhaal door te trekken in de toekomst.”