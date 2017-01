De veertiger gaf wiskunde aan het Sint-Andreasinstituut in Brugge, en begon vier jaar geleden een relatie met een leerlinge van 16. Dat ontdekten de ouders na anderhalf jaar en ze dienden klacht in. De relatie was toen al voorbij. De leraar is veroordeeld voor het aanzetten tot ontucht van een minderjarige, daarvoor krijgt hij naast een lesverbod ook twee jaar voorwaardelijk. De school heeft hem een tijd geleden al geschorst.