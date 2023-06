'Leraar van het Jaar' wordt zeker een praktijkleerkracht

Over een week weten we wie zich 'Leraar van het Jaar' mag noemen. Eén ding weten we al: het onderwijsblad Klasse selecteerde alleen maar praktijkleerkrachten.

En misschien is de eer wel voor Samir. Hij geeft lastechnieken aan jongeren in probleemsituaties in de gesloten instelling De Zande in Ruiselede. “Onze jongeren krijgen de kans om een lascertificaat te behalen. Ik heb een opleiding gevolgd bij het Belgisch lasinstituut. Ik heb een diploma van lascoördinator waardoor ik zelf de bevoegdheid heb om zelf lascertificaten uit te schrijven. Ze komen hier met niets, en ze kunnen vertrekken met iets. Dat is een negatief verhaal ombuigen in een positief verhaal.”

De nominatie van Samir voor Leerkracht van het jaar is opvallend, want onderwijs in een gesloten gemeenschapsinstelling is nog geen officiële school. Maandag weet Samir of hij ook echt wint, maar zo voelt het nu al. “Vaak is de perceptie: het onderwijs in een gemeenschapsinstelling is maar bezigheidstherapie. En ik denk dat we met dit wel kunnen aantonen dat we binnen een gemeenschapsinstelling kwalitatief onderwijs aanbieden.”

Nog West-Vlaamse kanshebbers

Er zijn nog West-Vlaamse kanshebbers, onder meer Dries Naert en Shania De Muynck. Dries werkt in Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge. Dankzij aangepast keukenmateriaal presteren ook leerlingen met een minder sterke motoriek op het scherp van de snee. Wat Dries doet blinken? Zijn leerlingen en de topgerechtjes die ze steeds weer op tafel toveren.

Leraar dierenzorg Shania De Muynck heeft leerlingen van alle pluimage in VABI Roeselare. Zij nomineerden hun praktijktopper en masse. Want een leraar die zo sterk in haar leerlingen gelooft en hen helpt om hun vleugels uit te slaan, verdient een grote pluim.