Lerarenopleiding krijgt klappen

Dat blijkt uit een rondvraag van De Morgen. Enkele directeurs kijken naar de speciale instaptoets, die studenten in de lerarenopleiding dit academiejaar voor het eerst verplicht moeten afleggen. Verschillende directeurs geven aan dat de inschrijvingscijfers aanzienlijk lager liggen dan vorig jaar in dezelfde periode. De krant deed de rondvraag bij alle hogescholen die de geïntegreerde lerarenopleiding - van kleuter- tot secundair onderwijs - aanbieden.

Vives

In de voorbije vijf jaar namen de studentenaantallen in totaal af met 15 procent, terwijl er de komende jaren duizenden extra leraren nodig zijn. Die trend, die volgens directeurs ook komt door de jobonzekerheid bij startende leerkrachten en allerlei politieke discussies, lijkt nu dus nog verder te versnellen. "De lerarenopleidingen doen het een stuk slechter dan anders", zegt Joris Hindryckx, directeur van Vives. "We liggen nu 25 procent achter ten opzichte van vorig jaar."