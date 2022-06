Lerarentekort: scholen schrappen examens omdat leerlingen leerstof niet kregen

In Izegem krijgen leerlingen van de Prizma school campus VTI geen examen Nederlands en geen examen Engels. De directrice noemt dat toch wel echt problematisch.

Vijf klassen uit het vijfde en zesde middelbaar krijgen nu geen examen voor die vakken omdat ze de leerstof dus niet kregen.

"Het is natuurlijk zo dat wat Engels betreft, onze school enorm sterk inzet op internationale projecten. De leerlingen hebben daarvoor heel wat taalvaardigheden nodig, die worden hen ook aangeleerd via collega's, dus het is niet zo dat hun toekomst helemaal om zeep is omdat ze geen Nederlands en Engels kregen, maar ik wil het niet onder de mat vegen. Ik vind het een probleem", zegt Myriam Devriendt van Prizma campus VTI.

Het beroep van leerkracht moet aantrekkelijker klinkt het ook hier opnieuw. Zo vindt de directrice tien jaar anciënniteit meenemen te weinig voor wie later instroomt. De directrice kon op 1 september nog met een voltallig lerarenkorps starten, maar net zoals heel wat collega's houdt ze nu al haar hart vast voor volgend schooljaar.