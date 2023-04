Les in buitenlucht: ideaal weer op Buitenlesdag

In een veertigtal scholen in West-Vlaanderen is vandaag buiten les gegeven. De buitenlesdag is een initiatief van MOS, dat staat voor Milieuzorg op School, een programma van de Vlaamse overheid in samenwerking met de provincies.

Buiten les krijgen is gezond, en het zou de concentratie verbeteren. Ook VBS De Akker in Westvleteren gooide de deuren van alle leslokalen vandaag open.

Goed voor ontwikkeling

In deze school blijft het niet bij deze ene buitenlesdag. Ze hebben hier een eigen voedselbos en speelbos. Van zodra het kan, zitten de ruim 100 leerlingen buiten. "Een leefschool in het groen, zijn we," zegt directeur Fries Desomer. "Kinderen die bewegen, dat is goed voor hun eigen ontwikkeling. En wetenschappelijk is bewezen dan hun hersenactiviteit hiermee omhoog gaat. En dat het leereffect daarmee groter is. Ze hebben ook andere prikkels buiten maar die zijn minder intensief dan binnen waardoor dit ook het leereffect verhoogt."

(lees verder onder foto)

"Niet saai op bank"

De kinderen vinden het alvast super. "We zijn nu de hele dag buiten en we zitten niet saai op een bank. We lopen en spelen meer. Heel leuk omdat het dan veel actiever is", vertelt June Delvaux.

En de prestaties lijden er niet onder. De toets Frans verloopt verrassend vlot. "Eigenlijk wel. Ze zijn dolenthousiast. En hoe komt dat? Omdat ze hier in de natuur zijn. En dat het met beweging te maken heeft. En de leerstof gaat makkelijker binnen", zegt leerkracht Machteld Ingelaere.