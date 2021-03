Lesbisch koppel dient klacht in na dreigbrief

Naar aanleiding van het incident in Beveren, waar een man om het leven gebracht werd, vermoedelijk omwille van zijn geaardheid, bracht het koppel uit Harelbeke de dreigbrief naar buiten. Ze willen daarmee duidelijk maken dat ook hier haat tegen homo’s en lesbiennes bestaat. De brief is niet alleen beledigend, maar ronduit grof en bedreigend.

"Ik klop u in mekaar"

“Mensen die verliefd worden op hetzelfde geslacht zijn zot in hun hoofd", schrijft de anonieme briefschrijver. "Alles voor de aandacht. De kans dat we elkaar tegen het lijf lopen in Harelbeke is heel groot. Dat wil je niet. Want het zou onze laatste ontmoeting zijn. Ik klop u in mekaar tot je niet meer beweegt. Mensen zoals u verdienen niet om te leven.”

Alert zijn

Uit de brief valt af te leiden dat de schrijver wellicht geen onbekende is voor het koppel. De schrijver verwijst immers naar een persoonlijk voorval in het leven van één van de meisjes. Burgemeester Alain Top vindt de brief wansmakelijk. "Het feit dat de brief gepost wordt of in de bus gestoken wordt, dat is een veruitwendiging van een aantal haatgevoelens ten opzichte van een categorie van mensen die naar de oppervlakte komt. Mijn teleurstelling is dat er naar alle waarschijnlijkheid nog wel zo’n meningen zijn die niet naar de oppervlakte komen. En daar moeten we heel alert voor zijn. We moeten proberen dat uit onze wereld te krijgen.

