"Lessen geleerd uit ramp met de Herald"

Door de scheepsramp is intussen werk gemaakt van een noodplanning. De veiligheid op zee is één van prioriteiten van gouverneur Carl Decaluwé. Er is intussen al heel wat bereikt. Maar voor de organisatie van de hulpverlening op zee bij noodsituaties van een grote omvang is hij voorstander van een kustwachtcentrale. "De krachtlijn van het plan is dat we verschillende scenario’s hebben in functie van wat er effectief gebeurt", zegt hij. "En dan de nodige procedures om alles zo snel mogelijk in beeld te brengen om de coördinatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat is de essentie van plan. We weten ook waar hulpschepen eventueel kunnen aanleggen. Het zal ooit wel eens gebeuren hier op deze Noordzee die al één van de drukst bevaren routes is ter wereld. Er zijn duizend bewegingen per dag en een zeventigtal incidenten op jaarbasis. Gelukkig zijn die niet allemaal even ernstig. Maar we moeten daar op voorbereid zijn".