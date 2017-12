Let moet aanwezig zijn bij pleidooien roofmoord op Kortrijkse goudsmid

De Letse verdachte van de roofmoord op de gepensioneerde goudsmid Robert Ardenoy wordt bevolen om aanwezig te zijn tijdens de pleidooien in maart. Tijdens de inleidingszitting van het moorddossier was de Let niet aanwezig in de rechtszaal.

Op 11 april 2013 werd de gewezen goudsmid Robert Ardenoy (71) dood aangetroffen in zijn woning in de Vaartstraat te Kortrijk. Hij bleek het slachtoffer van een roofmoord. De zeventiger was mishandeld en vastgebonden met snelbinders.

Anderhalf jaar na de feiten wees DNA-onderzoek een Letse dertiger aan als verdachte. S.P. was aangehouden voor een reeks diefstallen en matchte met DNA dat gevonden was op de plaats delict. Zelf ontkende hij dat hij ooit in de Vaartstraat was geweest. Er was volgens de raadkamer echter afdoende bewijs om hem in de cel te houden en om hem door te verwijzen naar de rechtbank voor de feiten.

De beklaagde weigerde naar zijn inleidingszitting te komen en had ook geen intentie om de pleidooien bij te wonen. "In het kader van de waarheidsvinding is zijn persoonlijke aanwezigheid vereist", oordeelde de voorzitter van de rechtbank. De aanwezigheid van de Let werd bijgevolg bevolen.

Daarnaast werd het openbaar ministerie gevraagd om een Europees strafregister te voegen aan het dossier. S.P. werd eerder al veroordeeld tot vier jaar cel, zo deelde hij zelf mee.

Het dossier wordt gepleit op 14 maart 2018. Eventueel kan het proces verder gevoerd worden op 15 en 16 maart.