Leuridan is beste loonwerker van het land

Leuridan kaapte de eerste prijs weg in de categorie loonwerkers. Leuridan is dan ook een buitenbeentje in de sector. Hij heeft zich gespecialiseerd in alles wat met mest te maken heeft en maakt gebruik van vernieuwende technieken. Hij gooit nu hoge ogen met een pompcontainer, waarmee verschillende soorten vloeibare mest gemengd kunnen worden en over grote afstand kunnen verpompt worden voor het injecteren. Dat maakt dat hij een voorsprong heeft op collega's-concurrenten in deze tak van het loonwerk.