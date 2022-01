Rond 10 uur deze morgen merkten wandelaars aan de waterlijn in Koksijde een nog levende bruinvis op. Het dier raakte niet meer op eigen kracht terug in het water.

De hulpdiensten werden verwittigd en konden het dier nog levend uit het water halen. De bruinvis werd overgebracht naar de Zeedijk, onder ruime belangstelling van wandelaars. Dierenarts John Van Gompel kwam het dier ophalen om over te brengen naar het dolfinarium in Brugge. Volgens eerste vaststellingen is het dier mogelijk aangetast door het pokkenvirus. In dat geval zijn de overlevingskansen eerder klein.