Levenloos lichaam 16-jarige spoelt aan in Bredene

Een 16-jarige jongen uit Sint-Jans-Molenbeek is zondagochtend levenloos aangespoeld op het strand in Bredene. Hij kwam zaterdagavond in zee in de problemen en een zoekactie van de hulpdiensten leverde niets op.

Ter hoogte van strandclub Hippo Beach merkte zondagmorgen een voorbijganger het lichaam op. Door een rugzak kon de politie hem identificeren als de Brusselse tiener die zaterdagavond in zee vermist raakte. Die avond nam een wandelaar aan de strandpost 2 in Bredene rond 20 uur hulpkreten uit het water waar. Hij merkte de persoon in nood even later op en probeerde hem nog uit het water te halen, maar vond de jongen niet meer terug. Direct daarna belde hij de hulpdiensten.

Een zoekactie kwam meteen op gang en een NH90-helikopter, reddingsboten en een drone werden ingezet. Aangezien het te donker werd om de jongen op te sporen, eindigde de operatie na enkele uren zonder succes. Hoe het slachtoffer in moeilijkheden kwam, is nog niet duidelijk.