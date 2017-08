Levenloos lichaam aangetroffen in Ruddervoorde

Rond 7.45 uur werd het levenloze lichaam van een vrouw uit Middelkerke aangetroffen in een straat nabij de Magerbossen.

Het labo van de federale politie is ondertussen aanwezig en onderzoekt wat er gebeurd is. Er is ook een wetsdokter en een wapendeskundige aanwezig.