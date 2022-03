Levenslang rijverbod en toch dronken achter het stuur

De controles vonden plaats langs de Koninklijke Baan en de Robert Vandammestraat in Koksijde. Er waren ook mobiele controles. Eén op de tien chauffeurs blies dus positief. Bij één chauffeur ging het om maar liefst 1,11 mg per liter. Hij reed zwaar onder invloed en had bovendien al een levenslang rijverbod. Zijn voertuig werd in beslag genomen.

Woordvoerder Ine Deburchgraeve: “Alcohol is 1 van de grootste ‘killers’ in het verkeer. In België speelt alcohol een rol in 1 op 4 dodelijke ongevallen. Bijna 4 op 10 bestuurders die bij een verkeersongeval ernstig gewond raakt, reed onder invloed van alcohol. Vandaar controleren we hier zeer streng op in PZ Westkust.”