Levensloop Kortrijk: 12 uur lang mensen bijeen gebracht in strijd tegen kanker

Levensloop is meer dan een loopwedstrijd. Het is een solidariteitsbeweging, een beleving voor iedereen: patiënten, ex-patiënten en alle mensen die hen een hart onder de riem willen steken.

12 uur lang hebben de deelnemers gelopen in het Magdalenapark in Kortrijk. Eerst vond er een verkenningsronde plaats met alle ploegen en vechters op kop. Dat zijn de mensen die in behandeling zijn of kanker overwonnen hebben.

Geen competitie

Tijdens de Levensloop wordt er gelopen op een afgesloten parcours, maar de Levensloop is geen competitie. Het is een solidariteitsactie, waarop we leren hoe we met elkaar kunnen omgaan. De deelnemers lopen of wandelen ook om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek tegen kanker.