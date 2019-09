Levensloop Kortrijk klaar voor unieke editie

Het weekend van 28 en 29 september vindt langs de Leie aan Buda Beach en in de schaduw van de K-toren opnieuw Levensloop plaats. Het is een 24-urenloop waarbij de opbrengst naar de Stichting tegen Kanker gaat.

Ondanks de gietende regen weer bracht Levensloop in Kortrijk vorig jaar 242.351 EUR op. De organisatie wil dit jaar nog beter doen en mikt op 8.500 deelnemers. Nu zijn er al 77 teams ingeschreven die elk een tentje langs het parcours zullen zetten. Samen zijn dat nu al 1.900 deelnemers die al meer dan 70.000 EUR verzameld hebben.

Kanjerketting van 1.000 deelnemers langs het parcours

Onder die lopers bevinden zich enkele uitschieters. Neem nu Team Iben, Fee en Nand. Bij de elfjarige Iben Libert uit Rumbeke werd zeven jaar geleden voor het eerst Leukemie vastgesteld. In het UZ Gent leert hij tijdens zijn behandeling lotgenootjes Fee en Nand kennen. Iben verzamelt kralen die zijn gevecht tegen de ziekte illustreren. Voor elk sleutelmoment (chemokuur, ruggenprik, operatie, beenmergpunctie, bestraling…) in zijn genezingsproces krijgt hij een kraal die hij aan zijn ketting toevoegt. Ondertussen is zijn ketting al meer dan vier meter lang. De kralen kunnen goede en slechte momenten voorstellen. Iedere gebeurtenis heeft een aparte kleur: een rotdag heeft een specifieke kleur, een chemokuur, maar ook een goede dag heeft een kleur.

(lees verder onder het filmpje)

Team Iben, Fee en Nand doet al voor de zesde keer mee aan Levensloop. In 2014 deden de basketvrienden van de papa van Iben, Steven, voor het eerst mee. De eerste keer beslisten ze maar op het laatste nippertje om mee te doen. Ze hadden zelfs geen tent voor hun team. Maar toch werd het een gigantisch succes met meer dan 150 lopers. Voor deze editie heeft Iben een grote wens. Hij wil graag dat de deelnemers rond het volledige parcours hand in hand een mensenketting maken. Daarvoor zullen meer dan 1.000 lopers nodig zijn. Het wordt een van dé sleutelmomenten van Levensloop 2019. De ‘kanjerketting’ zal gevormd worden op zondag om 13.30.

24 uren lopen en 24 uren kanovaren

Daarnaast springen nog enkele sportieve prestaties in het oog. Zo is er Dieter Neirinck. Hij zal voor team ING West- en Oost-Vlaanderen de volle 24 uren het parcours aflopen en wandelen. De 43-jarig inwoner van Bellem (Aalter) is wel het een en ander gewend wat duursporten betreft. “Ik heb al verschillende triatlons en marathons afgewerkt. Daar waren inspanning van 12 uren bij. Maar dit is natuurlijk wel een heel lange uitdaging”, zegt hij. “Vooral door de nacht heen wordt pittig. Ik hoop het met de steun van vrienden en collega’s te kunnen uithouden. Naast de typische sportdranken zijn cola en Snickers mijn geheim om dit tot een goed einde te brengen. Ik verwacht wel enkele zware momenten. Sportief vrees ik vooral de nacht. Daarnaast zullen er ook veel emotionele momenten zijn zoals de kaarsenceremonie of de kanjerketting voor Iben.”

(lees verder onder de foto)

Ook Danny Veys wil de 24 uren volmaken. Niet al lopend, maar wel in een kano. Hij zal tijdens de volledige Levensloop toertjes rond het Buda-eiland varen. “Ik ben een ervaren kanovaarder. Ik vind het een hele eer dat ik aan dit mooie evement mag deelnemen”, zegt de Markenaar. “Toen het parcours vorig jaar verhuisde van de Lange Munte naar deze plek aan Buda Beach, kwam ik op het idee om 24 uren rond het eiland te varen. Het is een lus van twee kilometer. Dus het is vaak tegen de stroom op varen. Dat maakt het lastig. Veel zal ook afhangen van de weersomstandigheden. Ik hoop dat het windstil is.”



Danny wordt begeleid door zijn beste vriend die hem zal voorzien van eten en drinken. “Ik ben ook niet van plan om uit de boot te komen. Aan boord heb ik ook een plasbeker mee. En in de dagen vooraf zal ik niet te veel vezels eten.” Voor Danny zit er ook een persoonlijke kant aan zijn onderneming. “Op jonge leeftijd heb ik mijn ouders allebei verloren aan de ziekte. Ook al mijn grootouders zijn gestorven na kanker. Het is een hele grote motivatie om dit tot een goed einde te brengen.”

