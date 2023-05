Liam (14) vanuit rijdende wagen van fiets geduwd

In Oudenburg duwden onbekenden tijdens het hemelvaartweekend de veertienjarige Liam van zijn fiets vanuit een rijdende wagen. Liam kwam daarbij ten val en liep schaafwonden op in het gezicht. Zijn mama deed aangifte bij de politie en zoekt nu naar getuigen van het incident.

De jongen van veertien jaar is in shock na het voorval, maar het gaat relatief goed met hem. Liam liep enkele kneuzingen en schaafwonden op in zijn gezicht. "Het had veel erger kunnen aflopen, voor hetzelfde geld valt mijn zoon verkeerd en overleeft hij het niet", laat mama Joyce misnoegd weten.

Ten val

Liam was donderdagavond samen met enkele vrienden met de fiets op weg naar het huis van een vriend om daar te blijven slapen. De wagen vertraagde in de Ettelgemsestraat vlak bij Liam. De passagier van de auto deed het raampje naar beneden en gaf Liam een duw. Daardoor verloor Liam het evenwicht op de fiets en viel hij.

Oproep naar getuigen

Het gaat om een zwarte of donkerkleurige auto. De mama is op zoek naar getuigen. Zo staat het incident ook op facebook op de pagina van Oudenburg. De politie kan momenteel geen verdere informatie geven.