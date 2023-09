Lichaam 37-jarige visser bovengehaald uit Brugse Ringvaart

"We kregen melding van mensen die vismateriaal zagen maar geen visser", zegt Lien Depoorter van Politie Brugge. "Hoe de man in het water belandde is niet duidelijk maar er is een onderzoek gestart." Voorbijgangers maakten zich zorgen en verwittigden de hulpdiensten. Het slachtoffer is een man die werd geboren in het jaar 1986 en die hoogstwaarschijnlijk vannacht aan het vissen was aan de Vlotkom van de Ringvaart.

Het parket heeft een wetsdokter aangesteld maar meer details over het overlijden zijn er voorlopig niet.