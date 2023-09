Lichaam aangespoeld in haven: drenkeling van gisteravond

In de haven van Oostende is vanmorgen rond 7u30 het lichaam aangespoeld van de man (29) die gisteravond in het kanaal Oostende-Brugge verdronk. Dat bevestigt de politie. De andere drenkeling (21) is intussen stabiel.

Het lichaam is gevonden aan de zogenoemde 'cruisekaai' of de achterzijde van het stationsgebouw. "Dat stemt overeen met de zeewaartse stroomrichting van op het moment van de feiten", zegt de woordvoerder van de politie. "De familie van de vermiste krijgt ondersteuning van het team slachtofferhulp."

In nood

De brandweer werd door voorbijgangers opgeroepen zondagavond iets voor 19 uur omdat twee mensen in nood waren, in het kanaal Oostende-Brugge. De twee waren in het water terecht gekomen om een sleutelbos op te vissen, bij het brugje aan Koninklijk Werk Ibis. Ze vielen daarbij zelf in het water.

Voorbijganger redt één drenkeling

Eén van de twee drenkelingen kon door een toevallige voorbijganger, een ex-politie-inspecteur uit Bredene, uit het water worden gehaald. De voorbijganger sprong in het kanaal en kon zo de man (21), een Oostendenaar, redden. Die is, in zeer kritieke toestand, naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is zijn toestand stabiel en bij bewustzijn.

Zoekactie levert niets op

De hulpdiensten kwamen ter plaatse met een sonar en een duikteam. Maar voor de andere drenkeling, een 29-jarige Oostendenaar, kwam hun hulp te laat. De hulpdiensten konden zijn lichaam niet onmiddellijk terugvinden en vermoeden dat het afgedreven is richting zee. De zoekactie is om 21 uur zondagavond gestopt.

Maandagmorgen vroeg is het lichaam van de man aangespoeld in de haven van Oostende.