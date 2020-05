Lichaam aangetroffen maand na brand in cannabisplantage

In een pand dat eind april uitbrandde in Brugge, werd woensdagochtend een levenloos lichaam aangetroffen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Na de brand bleek al dat er zich in de leegstaande woning een cannabisplantage bevond.

De Brugse brandweer werd op 23 april rond 2 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Schuttersstraat. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, sloegen de vlammen al door het dak. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg op het pand ernaast, maar de getroffen woning liep wel grote schade op. Tijdens de bluswerken raakten twee brandweermannen lichtgewond.

Volgens de eerste vaststellingen was met de brand geen kwaad opzet gemoeid. Een kortsluiting op de tweede verdieping van het huis bleek de boosdoener. In het pand werd wel een cannabisplantage aangetroffen, al kon de precieze omvang door de grote schade niet achterhaald worden.

Levenloos lichaam

Bijna een maand later is in dezelfde uitgebrande woning een levenloos lichaam aangetroffen. Het stoffelijk overschot kon voorlopig nog niet geïdentificeerd worden. Het is momenteel ook nog niet duidelijk of het slachtoffer betrokken was bij de cannabisplantage. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er een link is.

