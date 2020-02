Het lichaam van Torhoutenaar Bram Sinnaeve (40) is 5 jaar na de moord in Ecuador gerepatrieerd naar België. Daar hebben Belgische speurders voor gezorgd.

Bram werd in 2015 vermoord. Gewurgd, dat bleek ook nog eens recent uit een autopsie. Vader Firmin uit Nieuwpoort verdenkt de Ecuadoraanse vrouw van Bram, van wie hij wilde scheiden. Het landgoed zou daardoor niet naar haar gaan. De vader hoopt dat de Belgische speurders de zaak nog kunnen uitklaren, en dat er ooit gerechtigheid geschiedt. Voor hem is het al een troost dat het lichaam van zijn zoon terug in het land is en hij waardig afscheid kan nemen. Bram wordt volgende week gecremeerd.