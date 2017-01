In Mannekesvere, nabij Middelkerke, is een lichaam in een gracht langs een tankstation gevonden.

De politie en brandweer waren rond 18 uur zaterdagavond ter plaatse. Eerst werd een personenwagen die op de berm geparkeerd stond onderzocht. De wagen, die verlaten werd aangetroffen, behoorde toe aan een garage uit de Westkust.

Pas later werd het dode lichaam aangetroffen. Het zou om een man gaan. Het parket is nog niet zeker of er kwaad opzet mee gemoeid is.

Meer info volgt.