Lichaam gevonden in Oostkamp: drie jaar oude verdwijningszaak opgelost

Op vrijdagochtend 5 april 2019 fietste de 53-jarige Nico Ros weg van zijn woning in Lievegem. Omstreeks 10.00 uur werd Nico die dag voor het laatst gezien door een getuige, op de fiets vlakbij zijn woning. Diezelfde dag werd de fiets van Nico opgemerkt door een binnenschipper op het kanaal Gent-Brugge, die dat onmiddellijk aan de politie heeft gemeld. De fiets lag langs de Legeweg in Beernem, tussen het kanaal en het jaagpad. "Deze plaats is niet gemakkelijk te bereiken en de fiets was zo goed als onbeschadigd. Het zou kunnen dat de fiets daar is neergelegd", klinkt het bij de politie. Er werd in en om het kanaal uitgebreid gezocht, helaas zonder resultaat. "Puur toevallig ontdekt" Sindsdien ontbrak van Nico elk spoor, tot een wandelaar afgelopen woensdag zijn stoffelijke resten aantrof in een bos aan de Leiemeersen in Moerbrugge, een deelgemeente van Oostkamp. "Het lichaam werd puur toevallig ontdekt door een wandelaar", bevestigt Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen. "De plaats bevindt zich op enkele kilometers van het jaagpad waar destijds zijn fiets werd teruggevonden. Alles wijst op een wanhoopsdaad." Er werd een wetsdokter aangesteld, en het onderzoek loopt, bevestigt het parket. De verdwijningszaak haalde ook het VTM-programma Faroek, maar zonder resultaat. Bekijk hieronder het dossier over de zaak.