Op het strand van Wenduine, bij De Haan, is vanmorgen een lichaam ontdekt. Het gaat om een man, allicht is zijn lichaam aangespoeld.

Een bewoner aan de zeedijk merkte deze ochtend rond 7u30 het lichaam op en belde de hulpdiensten. Alle hulp kwam te laat.

Het is nog niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen. Parket en politie zijn aanwezig om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Er is ook een buurtonderzoek bezig.