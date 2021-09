Lichaam in gezonken auto: wagen uit water; onderzoek gaat voort

In Stasegem is de auto uit het water gehaald waarin een lichaam is gevonden. Dat laat het parket weten. De berging van de wagen gebeurde rond 16u. De gezonken auto is gisteravond bij toeval gevonden tijdens een brandweeroefening in het kanaal Kortrijk-Bossuit aan de Benelux-brug.

De Cel Vermiste Personen en de Civiele Bescherming kwamen ter plaatse om de auto en het lichaam te bergen. Het gerecht en de federale politie zijn bezig met het onderzoek. Het is voorlopig niet duidelijk hoe het voertuig in het kanaal terecht kwam. Wellicht lag de wagen met het lichaam al een hele tijd in het water.

"Meer info in loop van de avond" (parket)

Het is voorlopig onduidelijk van wie het stoffelijk overschot is. In de loop van de avond belooft het parket meer info.