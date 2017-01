Lichaam in Knokke is dat van 27-jarige vrouw uit Roeselare

Het waren wandelaars die het lijk vonden. Het lag onder een houten terras naast de zeedijk, vlakbij het Lichttorenplein. De zaak wordt beschouwd als een verdacht overlijden, maar het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog. Morgen volgt een autopsie.

Lichaam ondertussen geïdentificeerd

Het lichaam van de vrouw is intussen geïdentificeerd, het zou gaan om een 27-jarige vrouw uit Roeselare. Het sporenonderzoek in de buurt van het houten staketsel heeft alvast één iets opgeleverd: een sleepspoor, meterslang, maar het parket wil daar niets over kwijt.

Mogelijk is de vrouw zaterdagavond gaan stappen in Knokke-Heist en is ze diezelfde nacht overleden. Maar de rest blijft dus voorlopig een raadsel. Er is ook nog niemand opgepakt.