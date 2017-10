Het lichaam bevond zich tussen Blankenberge en Oostende, ruim acht mijl uit de kust. Het slachtoffer kon nog niet geïdentificeerd worden. Ook over de omstandigheden van haar overlijden is nog niets bekend. Het is dus volstrekt onduidelijk of ze van een vaartuig is gevallen of verdronk na een zwempartij. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld.