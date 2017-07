Lichaam vermiste scoutsjongen (15) gevonden in meer

In de Oostkantons is het lichaam van de vermiste (15) scoutsjongen teruggevonden. Dat zegt VTM Nieuws.

Het lichaam van de jongen is gevonden in het Bütgenbachmeer. Sinds gisterennamiddag was er een zoekactie aan de gang naar de jongen die aan autisme lijdt en afkomstig is uit regio Izegem.

Volgens de lokale nieuwssites van Grenz-Echo en Ostbelgien Direkt ging de jongen, Sebastiaan, met nog een aantal andere jongeren van de scouts zwemmen in het meer. Toen de anderen het water uitgingen, merkten ze dat de jongen er niet meer bij was en sloegen ze alarm. De politie zette meteen een zoekactie op poten. Gisteren werd tot middernacht gezocht met een boot, een helikopter en speurhonden. Vandaag werd voortgezocht. Tot het levensloze lichaam van de jongen deze namiddag in het water werd gevonden.