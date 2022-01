"Lichamen", de nieuwste novelle van Bruggeling Peter Verhelst

Deze novelle is duidelijk geïnspireerd op de gevolgen van de coronaepidemie. Verhelst die ook theaterteksten schrijft, startte zijn carrière met poëzie. En dat sijpelt ook door in zijn romans. Hij vat z'n boek als volgt samen:

"Er is een personage, vermoedelijk een man; hij trekt zich terug uit de gewone wereld en gaat naar een gebied, een groot appartementscomplex en dat wordt langzaam overwoekerd door de natuur. En er is veel eenzaamheid en er zijn herinneringen. Hij doet van alles met die herinneringen en die herinneringen doen van alles met hem. Dat is het, wat het doet met je als je in een soort isolement terechtkomt. "

Verhelst hoopt dat zijn boek toch ergens troost biedt aan de lezers. Zondag mag de Brugse schrijver in Den Haag de prestigieuze Constantijn Huygens-prijs voor zijn oeuvre in ontvangst nemen.