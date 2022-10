Lichamen van verongelukte vrouwen vrijgegeven

Jessy (24) en Wibe (25)uit Wevelgem en Menen waren hun taxi in Rome uitgestapt om hulp te bieden bij een ongeval. Een Italiaanse chauffeur reed hen aan en pleegde vluchtmisdrijf. Beide vriendinnen stierven, één van hen was vier maanden zwanger. De chauffeur was onder invloed van alcohol en 5 soorten drugs. Hij moet zich verantwoorden in de rechtbank voor doodslag en vluchtmisdrijf en riskeert 18 jaar celstraf.

De families kregen van de ambassade te horen dat de twee lichamen vrijgegeven zijn. Ze zijn opgelucht omdat ze nu eindelijk de begrafenis kunnen plannen.

