Overal komen nu solidariteitsacties op gang om Oekraïne te helpen. Een van de uitdagingen wordt de opvang van de vele vluchtelingen. Een dertigtal mensen kunnen alleszins al terecht bij Licht en Liefde in Varsenare.

Bij Licht en liefde krijgen blinden en slechtzienden de kans om een normaal leven uit te bouwen. De bewoners verblijven sinds kort in een nieuw gebouw. Het instituut stelt nu het oude gebouw ter beschikking om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Licht en Liefde hoopt wel op financiële steun van Fedasil. Het instituut was trouwens al bezig met een project in Oekraïne voor blinden en slechtzienden.