Licht op groen voor gesprekken overname gemeentescholen Knokke-Heist, ouders voeren actie

De ouderraad vreest bij een fusie voor grotere klasgroepen, en ook voor ontslagen. Maar de gemeente zegt dat er pas sprake kan zijn van een overname als er garanties komen op het gebied van personeel, kwaliteit, infrastructuur en beleid.

Paar honderden mensen die komen betogen tegen een agenda punt op de gemeenteraad.



Das ook de eerste keer hier in Knokke-Heist.



Meestal zitten we met 3 in het publiek.

— mitch devinck (@devinckmitch) February 24, 2022