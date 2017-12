Licht op groen voor "stopcontact" op zee

Het gaat om een platform op zo’n 40 kilometer voor de kust van Zeebrugge waarop de windmolenparken op zee zullen worden aangesloten.

Vandaag wordt de energie van de windmolenparken op zee elk afzonderlijk via een kabel naar land getransporteerd. Met de drie nog te bouwen windmolenparken wordt het dan wel erg druk op de Noordzee. De Backer: “We moeten een wirwar van kabels op de Noordzee vermijden. Daarom komt er een stopcontact op zee. Het principe is simpel: de windmolenparken sluiten zich aan op het stopcontact en vanuit het stopcontact vertrekt de energie via één kabel naar land.”

Het stopcontact wordt gebouwd tegen midden 2019, zodat de 3 resterende windmolenparken daarop kunnen aansluiten en volledig operationeel zijn tegen 2020.

De Backer: “Het stopcontact wordt groot genoeg gebouwd, zodat ook eventueel extra windmolens in de Noordzee in de toekomst op het stopcontact kunnen aangesloten worden. Ook kunnen onze buurlanden gebruik maken van ons stopcontact. Zo kunnen we onze Noordzee uitbouwen als echte energiehub in West-Europa.”