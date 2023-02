Licht vuurtoren Oostende schijnt weer volop: folie verwijderd

De Lange Nelle, de vuurtoren in Oostende, veroorzaakt al enkele dagen ophef. Enkele buurtbewoners die in de nieuwe appartementen zijn komen wonen in de omgeving van de vuurtoren, vonden dat het licht te fel landinwaarts scheen. Als oplossing trok MDK een proefopstelling op met folie die het licht moest dempen. Dat bracht heel wat reactie teweeg bij de Oostendenaars. Er werd een petitie gestart die intussen al meer dan 10.000 handtekeningen telt. De boodschap van de initiatiefnemers is duidelijk: "Niets kan deze actie rechtvaardigen, ook al zou het slechts om een testopstelling gaan en wordt enkel een deel van de landkant afgeschermd, we moeten een duidelijk signaal geven: van uze torre moen ze bluven!"

Daarop vroeg ook burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) meer uitleg aan MDK over het proefproject. "We hebben MDK alle info gevraagd, zodat we een correct zicht krijgen op de feiten. Ze zullen ons die bezorgen en hebben ons intussen verzekerd dat er sowieso een evaluatie gepland is binnen enkele weken", klonk het donderdag. Die evaluatie komt er uiteindelijk vroeger. Minister Diependaele heeft de folie laten verwijderen. "Het licht van de Lange Nelle is al sinds 1949 een baken aan onze Vlaamse kust. Dat licht kan je niet afnemen van de Oostendenaars. Ik heb daarom de opdracht gegeven om de testopstelling stop te zetten."

Bart Versluys van Bouwgroep Versluys reageert: "Deze commotie had niemand verwacht. Het ging om een voorlopige proefopstelling met wegneembare folie met als doel één vijfde van de lichtbundel richting Bredene even in vraag te stellen. We wilden weten of er een draagvlak kon worden gevonden om het licht in die richting minder intens te maken. Mooi om te zien dat de vuurtoren zo'n krachtig symbool is voor de Oostendenaar en bij velen emoties losmaakt. Klaarblijkelijk een totaal verkeerde inschatting ondanks het positief advies van de Vlaamse overheid. Wij als Versluys Bouwgroep respecteren uiteraard de beslissing van alle betrokken partijen alsook van de burgemeester om de proefopstelling vandaag stop te zetten."

