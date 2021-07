Lichte groei van tonnage in haven Zeebrugge

In de eerste zes maanden van dit jaar is in de haven van Zeebrugge 25.226.457 ton goederen behandeld. Dat is een stijging met 0.6%.

De lichte stijging bevestigt de positieve trend die ook te zien was in de resultaten van het vorige kwartaal. De roll-on/roll-off trafieken stijgen met 13,8% tot 7.348.816 ton. De roll-on/roll-off trafieken op Ierland kennen een groei van 23,7%, dankzij de verhoogde capaciteit op deze routes. Als gevolg van de Brexitformaliteiten, wordt een groeiend aantal trafieken rechtstreeks naar Ierland vervoerd om zo de UK-landbridge te vermijden. Ook de trafieken van de overige shortsea-connecties, Scandinavië (+13,8%) en Zuid-Europa (+28,7%), doen het goed. In de behandeling van nieuwe wagens ziet de haven een stijging van 20,7% voor dit semester (1.165.772 stuks). Hoewel het gaat om een stijging, is dit aantal nog niet op het niveau van voor de pandemie. Dit komt deels door een wereldwijd tekort aan bepaalde onderdelen, die de industrie parten blijft spelen.

Containertrafiek

Het aantal behandelde containers blijft een mooie groei vertonen. In de eerste jaarhelft van 2021 is er een stijging van 18,8% (10.240.210 ton, +24,1% TEU) tegenover 2020. Ten gevolge van de stijging in deepsea (+28,2%) en shortsea (+41,1%) trafieken, zien we dat ook de estuaire trafieken in opmars zijn (+ 18,5%). Het volume vloeibare bulk behandeld in de haven van Zeebrugge daalt met 27,7% (6.388.926 ton). 97 LNG-schepen meerden aan in Zeebrugge ten opzichte van 116 vorig jaar. Deze daling is te wijten aan uitzonderlijk hoge LNG-volumes in het eerste halfjaar van 2020, die intussen genormaliseerd zijn. Het stukgoed daalt met 2,9% tot een volume van 321.172 ton. De vaste bulk stijgt met 13,9% tot een volume van 927.333 ton.