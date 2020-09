Lichte stijging in aantal gevallen, Pittem en Ruiselede terug coronavrij

Benieuwd hoe het staat met het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen per stad of gemeente.

Lichte stijging algemene besmettingscijfers

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus dikt terug wat aan. In de eerste week van september werden dagelijks gemiddeld 445 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is slechts 1 procent minder ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. In West-Vlaanderen stijgt het aantal echter van 126 naar 129 gevallen. Dat blijkt vrijdagochtend uit de gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. De teller van het aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie staat nu op 87.080.

Na de nieuwe gevallen van vorige week zijn Ruiselede en Pittem terug coronavrij. Met een extra bevestigde besmetting belandt Tielt echter in de donkerste zone.

Sterfgevallen blijven wel verder afnemen. Tijdens dezelfde periode bezweken 11 personen aan COVID-19. Het totale dodental sinds het begin van de epidemie staat nu op 9.901. Tot slot stegen de ziekenhuisopnames weer licht tot gemiddeld 14,85 per dag. Sinds 15 maart werden in totaal al 19.073 mensen opgenomen in het ziekenhuis.