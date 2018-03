Lichte straf voor Larmit gepleit

Op het proces over de Kasteelmoord vragen advocaten Frank Scheerlinck en Joris Van Cauter een lichte straf voor hun Nederlandse cliënt Roy Larmit (40). De Nederlander is daarmee de enige van de vier beklaagden waarvoor geen vrijspraak wordt gepleit.

Joris Van Cauter schetst Larmit als een goede werkkracht als schilder, maar ook als een gesloten man die makkelijk te beïnvloeden is. Hij geeft kritiek op het psychiatrisch verslag, dat is opgemaakt zonder inzage van het moraliteitsverslag. Larmit zit intussen drie jaar in de cel, ondermeer in de gevangenis van Antwerpen, waar hij heel wat schilder- en plamuurmerk voor zijn rekening heeft genomen. Hij heeft geen blanco strafblad, en was in 2005 zelfs betrokken bij een schietpartij op de growshop van Evert de Clercq, maar dat heeft niet tot een vervolging geleid.

Larmit heeft het nadeel dat zijn oom en uitvoerder Ron van Bommel vier maanden na de moord is overleden aan de gevolgen van longkanker. Hij kan niet praten, wat Larmit wel als eerste deed, met de nodige bedreigingen die hij hiervoor in de gevangenis heeft gekregen.

Geen mededader, laat staan schutter

Frank Scheerlinck benadrukt in zijn pleidooi dat Roy Larmit niet de schutter is, zoals het openbaar ministerie suggereert. Hij heeft als chauffeur wel meegeholpen om het lijk van Stijn Saelens in een zeil te wikkelen en in de put te gooien. ‘Om als mededader aanzien te worden, moet die persoon ten volle weten aan welk misdrijf hij deelneemt. Het lichaam van Stijn Saelens is pas buiten aan de auto in het zeil gewikkeld, waar ook een grote plas bloed lag. Zijn bril en gsm lagen nog in het kasteel. Mocht Larmit geweten hebben dat het om moord ging, zou hij toch het zeil naar binnen gebracht hebben, om daar al het lijk in te wikkelen en naar de auto te brengen?”

Vragen over DNA-match

Volgens het Openbaar ministerie zijn er op vier spullen DNA-sporen van Larmit gevonden. Met twee ervan heeft meester Scheerlinck geen probleem: die op een flesje water, en de match in een paar werkhandschoen, die Larmit zou gebruikt hebben om hout te pakken en vuur te stoken in de chalet van Serry. Over de DNA-sporen op de kartonnen doos waarin ook het wapen zat, is geen sluitende overeenstemming, net als op de kleeftapes in de chalet.

Larmit niet enige chauffeur

Volgens Scheerlinck is Roy Larmit lang niet de enige chauffeur van zijn oom Ron van Bommel geweest. Zo was hij op een bepaald ogenblik overdag aanwezig in het ziekenhuis van Tilburg voor een echo van zijn 20-weken oude baby. Hij kon niet de chauffeur zijn geweest van zijn oom. Larmit had ook nooit contact met de twee geheime nummers van Pierre Serry, die zijn oom gekregen had. Larmit belde altijd naar het gewone nummer van zijn oom.

Lichte straf

Meester Scheerlinck overhandigt tot slot nog een handgeschreven brief van Larmit aan de drie rechters. Hij vraagt om de tenlastelegging te herkwalificeren van mededaderschap tot ‘lijkverberging’. De advocaten vragen dus geen vrijspraak voor Larmit, maar willen een lichte straf. Het Openbaar Ministerie vordert 24 jaar voor Larmit.

