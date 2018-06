Veelplegers in het verkeer kunnen lichtere straffen krijgen door een fout in de nieuwe wet. Een advocaat heeft dat als argument gebruikt in Veurne.

Volgens de oude wet krijg je een strengere straf als je binnen de drie jaar na een eerste veroordeling dezelfde fout begaat. In de nieuwe wet staat dat dat geldt voor wie drie jaar veroordeeld is. De rechter in Veurne stelt daarom een zaak uit van iemand die in drie jaar tijd twee keer veel te snel reed. Die zou zo een zware straf ontlopen.