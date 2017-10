Lichterveldse chocolatier maakt kunstwerk van ouderlijk huis

Lichterveldenaar David Maertens is al enkele maanden in de weer met de ouderlijke woning in de Statiestraat 100 om te toveren tot een waar kunstwerk. Hij droomde al lang van zo’n reuzenproject om zijn artistieke creativiteit bot te vieren. Nu tovert hij zijn ouderlijk huis om tot een kunstwerk voordat het tegen de vlakte gaat. "Eigenlijk is het idee ontstaan door het feit dat we het huis verkocht hebben aan de Lidl", zegt zijn vader "We hadden eigenlijk een mooi afscheid willen geven voor de mensen die we kennen".

Chocolaatjes

David neemt het hele huis onder handen. Het is iets dat hij er tussendoor bijneemt want de Lichterveldenaar is ook een gerenommeerd chocolatier met een eigen zaak. "Mijn techniek komt van de chocolaterie: het garneren. Daarmee maak ik de kunst. Ik werk af met spuitzakjes en zo is mijn eigen stijl tot stand gekomen, vertelt David. Voor spuitzakjes was de gevel te groot. Voor zo’n grote oppervlakte gebruikt David spuitbussen. Maar ook hier zie je dezelfde patronen als op zijn chocolaatjes.